"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве

"Ему придется считаться с обстоятельствами, когда все уляжется. Вот это главное. Как я вижу, в ближайшие месяцы русские будут продолжать в умеренном темпе освобождать ключевые города. И через пару месяцев станет совершенно ясно, что без денег воевать невозможно, разве что у Киева останутся какие-то средства до августа или сентября следующего года из 90 миллиардов, которые наскребли европейцы. Но что будет потом? Это пустая затея", — пояснил аналитик.