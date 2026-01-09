https://ria.ru/20260109/ukraina-2066946014.html
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве - РИА Новости, 09.01.2026
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве
Владимира Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, потому что в скором времени Украину возглавит новый лидер, правда, и он не будет иметь реальной власти,... РИА Новости, 09.01.2026
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве
Аналитик Макговерн: у нового украинского лидера не будет реальной власти
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Владимира Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, потому что в скором времени Украину возглавит новый лидер, правда, и он не будет иметь реальной власти, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала
.
"Да, Зеленский
ушел. Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят МИ-6
и ЦРУ
. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти", — отметил он.
При этом Макговерн
выразил мнение, что новый глава Украины
окажется, по сути, в безвыходном положении, поскольку ВСУ
терпят поражение, а денег для укрепления обороны у Киева
не предвидится.
"Ему придется считаться с обстоятельствами, когда все уляжется. Вот это главное. Как я вижу, в ближайшие месяцы русские будут продолжать в умеренном темпе освобождать ключевые города. И через пару месяцев станет совершенно ясно, что без денег воевать невозможно, разве что у Киева останутся какие-то средства до августа или сентября следующего года из 90 миллиардов, которые наскребли европейцы. Но что будет потом? Это пустая затея", — пояснил аналитик.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.