"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве
02:54 09.01.2026 (обновлено: 09:06 09.01.2026)
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве - РИА Новости, 09.01.2026
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве
Владимира Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, потому что в скором времени Украину возглавит новый лидер, правда, и он не будет иметь реальной власти,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T02:54:00+03:00
2026-01-09T09:06:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Вооруженные силы Украины
"Зеленский ушел". В США сделали заявление об изменениях в Киеве

Аналитик Макговерн: у нового украинского лидера не будет реальной власти

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, потому что в скором времени Украину возглавит новый лидер, правда, и он не будет иметь реальной власти, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Да, Зеленский ушел. Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят МИ-6 и ЦРУ. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В новом году сразу нескольким народам предстоит сделать исторический выбор
29 декабря 2025, 08:00
При этом Макговерн выразил мнение, что новый глава Украины окажется, по сути, в безвыходном положении, поскольку ВСУ терпят поражение, а денег для укрепления обороны у Киева не предвидится.
"Ему придется считаться с обстоятельствами, когда все уляжется. Вот это главное. Как я вижу, в ближайшие месяцы русские будут продолжать в умеренном темпе освобождать ключевые города. И через пару месяцев станет совершенно ясно, что без денег воевать невозможно, разве что у Киева останутся какие-то средства до августа или сентября следующего года из 90 миллиардов, которые наскребли европейцы. Но что будет потом? Это пустая затея", — пояснил аналитик.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6Вооруженные силы Украины
 
 
