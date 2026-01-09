https://ria.ru/20260109/ukraina-2066944740.html
Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. РИА Новости, 09.01.2026
