Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара
Дипломатическая миссия США на Украине предупредила о риске массированного удара по стране в ближайшее время, говорится на сайте посольства. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:25:00+03:00
2026-01-09T01:25:00+03:00
2026-01-09T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киев
2026
