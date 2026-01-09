Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 09.01.2026 (обновлено: 08:29 09.01.2026)
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара - РИА Новости, 09.01.2026
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара
Дипломатическая миссия США на Украине предупредила о риске массированного удара по стране в ближайшее время, говорится на сайте посольства. РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киев
в мире, украина, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киев
Посольство США в Киеве выступило с предупреждением о риске серьезного удара

Посольство США в Киеве заявило о риске крупной воздушной атаки

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Дипломатическая миссия США на Украине предупредила о риске массированного удара по стране в ближайшее время, говорится на сайте посольства.
«
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", — отмечается в сообщении.
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Западе заявили об экстренном ухудшении ситуации в зоне СВО
Вчера, 04:30
В уведомлении добавляется, что угроза якобы распространяется на все регионы Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
