Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066940178.html
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна верит, что нужно любой ценой стремиться к заключению мира в конфликте на Украине, заявили РИА Новости в ее офисе. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:52:00+03:00
2026-01-09T00:52:00+03:00
в мире
украина
россия
анна паулина луна
конгресс сша
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_323:45:2959:1528_1920x0_80_0_0_dc231c241fd639d16095d783cee036d6.jpg
https://ria.ru/20260109/diplomatiya-2066938358.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_420:50:2888:1901_1920x0_80_0_0_97380df8b49486c558b612b650a507aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, анна паулина луна, конгресс сша, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Анна Паулина Луна, Конгресс США, Госдума РФ
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине

РИА Новости: Луна призвала стремиться к миру на Украине любой ценой

© AP Photo / Ted ShaffreyКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна верит, что нужно любой ценой стремиться к заключению мира в конфликте на Украине, заявили РИА Новости в ее офисе.
"Мы считаем, что к миру всегда следует стремиться любой ценой", - сообщил представитель законодательницы, комментируя предстоящие переговоры между членами конгресса США и депутатами Госдумы, направленные, в первую очередь, на достижение мира в России и на Украине.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Американские конгрессмены встретятся с депутатами Госдумы
00:22
 
В миреУкраинаРоссияАнна Паулина ЛунаКонгресс СШАГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала