Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна верит, что нужно любой ценой стремиться к заключению мира в конфликте на Украине, заявили РИА Новости в ее офисе. РИА Новости, 09.01.2026
Конгрессвумен Луна верит, что нужно стремиться к миру на Украине
