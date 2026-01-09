ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла один массированный и четыре групповых удара возмездия по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектами ТЭК и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.