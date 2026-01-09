Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 09.01.2026 (обновлено: 12:55 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/udary-2066990877.html
ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам - РИА Новости, 09.01.2026
ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам
Российская армия за неделю нанесла один массированный и четыре групповых удара возмездия по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектами ТЭК и... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:50:00+03:00
2026-01-09T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам ВПК

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла один массированный и четыре групповых удара возмездия по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектами ТЭК и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 3 по 9 января т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала