Туск заявил, что его беспокоит вопрос Гренландии

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что является самым проамериканским политиком в Европе, но его всё равно беспокоит вопрос Гренландии.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.