Туск заявил, что его беспокоит вопрос Гренландии

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что является самым проамериканским политиком в Европе, но его всё равно беспокоит вопрос Гренландии.
"Да, меня очень беспокоит вопрос Гренландии, также меня очень беспокоят события в Соединенных Штатах, всё, что приводит к напряжению - идеологическому и политическому. Я являюсь, наверное, самым проамериканским политиком в Европе. Трудно себе вообразить более проамериканского. Польша является исключительно лояльным союзником США. Я считаю, что если находишься в такой позиции, то ничего не делается на коленях, а говорят то, что думают. В кругу друзей надо говорить честно - что нравится, а что не нравится", - сказал Туск журналистам.
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор. Он также дал понять, что альянс станет бесполезным без Соединенных Штатов.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландии.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
