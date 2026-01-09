Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в 2025 году вырос до трехлетнего максимума, в том числе годовые цены на мясо достигли рекорда, на зерно и сахар - снизились до минимума с 2020 года, Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в 2025 году вырос до трехлетнего максимума, в том числе годовые цены на мясо достигли рекорда, на зерно и сахар - снизились до минимума с 2020 года, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"По итогам 2025 года среднее значение данного индекса составило 127,2 пункта, что на 5,2 пункта (4,3%) выше показателей за 2024 год", - говорится в релизе относительно годового значения индекса продовольственных цен ФАО . Согласно данным организации, это самое высокое значение с 2022 года, когда показатель составлял 144,5 пункта.

Сильный рост в 2025 году показали цены на растительные масла - на 23,6 пункта (17,1%), до 161,6 пункта (максимум 2022 года), что произошло на фоне ограниченного предложения в мире.

Заметно за год выросли цены на молочную продукцию - на 13,2%, до 146,9 пункта (максимум с 2022 года), что было связано со значительным ростом первого полугодия. Такая динамика объясняется ростом цен на сыр, сухое цельное молоко и сливочное масло, при этом цены на сухое обезжиренное молоко увеличились лишь незначительно, говорится в сообщении.

Цены на мясо выросли на 6 пунктов (5,1%), до рекордных 123,2 пункта; ФАО объясняет увеличение устойчивым мировым импортным спросом и ростом неопределенности на рынках, связанным со вспышками болезней животных и геополитической напряженностью. Индексы цен на зерновые и сахар снизились в 2025 году: на 5,6 пункта (4,9%), до 107,9 пункта, и на 21,4 пункта (17%), до 104,3 пункта соответственно. Оба значения - минимальные с 2020 года, отмечает ФАО.

Что касается цен отдельно в декабре, то общий индекс показал снижение четвертый месяц подряд, опустившись на 0,8 пункта (0,6%), до 124,3 пункта - минимума с августа 2024 года. В отчетном месяце снижение цен на молочную продукцию, мясо и растительные масла скомпенсировало рост индекса цен на зерновые и сахар, говорится в сообщении.

Так, в декабре цены на молочную продукцию снизились на 5,9 пункта (4,4%), до 130,3 пункта (минимум с июля 2024 года), что объясняется резким удешевлением сливочного масла из-за сезонного увеличения предложения сливок в Европе и накопления запасов. Цены на мясо в декабре уменьшились на 1,7 пункта (1,3%), до 123,6 пункта (минимум с мая 2025 года), при этом подешевели все виды мяса, значительнее всего - говядина и мясо птицы.

Индекс цен на растительные масла в декабре опустился на 0,4 пункта (0,2%), до 164,6 пункта (минимум с июня 2025 года), снижение обусловлено удешевлением соевого, рапсового и подсолнечного масла, что скомпенсировало удорожание пальмового масла, сказано в сообщении.

Цены на зерновые в декабре выросли на 1,8 пункта (1,7%), до 107,3 пункта (максимум с июня 2025 года): рост цен на пшеницу был связан с опасениями по поводу возможного срыва экспортных поставок из Черноморского региона , на кукурузу - устойчивым экспортным спросом и активизацией производства этанола в Бразилии США , сообщила ФАО.