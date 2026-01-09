Рейтинг@Mail.ru
Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 09.01.2026 (обновлено: 13:32 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/tseny-2066994832.html
Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума
Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума - РИА Новости, 09.01.2026
Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума
Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в 2025 году вырос до трехлетнего максимума, в том числе годовые цены на мясо достигли рекорда, на зерно... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:31:00+03:00
2026-01-09T13:32:00+03:00
бразилия
европа
черноморский регион
фао
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_256:0:3006:1547_1920x0_80_0_0_9fcc6ea5a6aa79000afdb8b02c35646f.jpg
https://ria.ru/20251130/oon-2058695741.html
https://ria.ru/20260108/rak-2066931627.html
https://ria.ru/20251218/fas-2062792792.html
бразилия
европа
черноморский регион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_a3d826e22608bc04f14f8ee6e8f5d373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, европа, черноморский регион, фао, оон
Бразилия, Европа, Черноморский регион, ФАО, ООН
Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума

ФАО: мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2022 года

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в 2025 году вырос до трехлетнего максимума, в том числе годовые цены на мясо достигли рекорда, на зерно и сахар - снизились до минимума с 2020 года, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"По итогам 2025 года среднее значение данного индекса составило 127,2 пункта, что на 5,2 пункта (4,3%) выше показателей за 2024 год", - говорится в релизе относительно годового значения индекса продовольственных цен ФАО. Согласно данным организации, это самое высокое значение с 2022 года, когда показатель составлял 144,5 пункта.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В ООН назвали причины голода в мире
30 ноября 2025, 09:17
Сильный рост в 2025 году показали цены на растительные масла - на 23,6 пункта (17,1%), до 161,6 пункта (максимум 2022 года), что произошло на фоне ограниченного предложения в мире.
Заметно за год выросли цены на молочную продукцию - на 13,2%, до 146,9 пункта (максимум с 2022 года), что было связано со значительным ростом первого полугодия. Такая динамика объясняется ростом цен на сыр, сухое цельное молоко и сливочное масло, при этом цены на сухое обезжиренное молоко увеличились лишь незначительно, говорится в сообщении.
Цены на мясо выросли на 6 пунктов (5,1%), до рекордных 123,2 пункта; ФАО объясняет увеличение устойчивым мировым импортным спросом и ростом неопределенности на рынках, связанным со вспышками болезней животных и геополитической напряженностью. Индексы цен на зерновые и сахар снизились в 2025 году: на 5,6 пункта (4,9%), до 107,9 пункта, и на 21,4 пункта (17%), до 104,3 пункта соответственно. Оба значения - минимальные с 2020 года, отмечает ФАО.
Что касается цен отдельно в декабре, то общий индекс показал снижение четвертый месяц подряд, опустившись на 0,8 пункта (0,6%), до 124,3 пункта - минимума с августа 2024 года. В отчетном месяце снижение цен на молочную продукцию, мясо и растительные масла скомпенсировало рост индекса цен на зерновые и сахар, говорится в сообщении.
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Ученые рассказали о скрытой смертельной угрозе в повседневных продуктах
8 января, 22:41
Так, в декабре цены на молочную продукцию снизились на 5,9 пункта (4,4%), до 130,3 пункта (минимум с июля 2024 года), что объясняется резким удешевлением сливочного масла из-за сезонного увеличения предложения сливок в Европе и накопления запасов. Цены на мясо в декабре уменьшились на 1,7 пункта (1,3%), до 123,6 пункта (минимум с мая 2025 года), при этом подешевели все виды мяса, значительнее всего - говядина и мясо птицы.
Индекс цен на растительные масла в декабре опустился на 0,4 пункта (0,2%), до 164,6 пункта (минимум с июня 2025 года), снижение обусловлено удешевлением соевого, рапсового и подсолнечного масла, что скомпенсировало удорожание пальмового масла, сказано в сообщении.
Цены на зерновые в декабре выросли на 1,8 пункта (1,7%), до 107,3 пункта (максимум с июня 2025 года): рост цен на пшеницу был связан с опасениями по поводу возможного срыва экспортных поставок из Черноморского региона, на кукурузу - устойчивым экспортным спросом и активизацией производства этанола в Бразилии и США, сообщила ФАО.
Индекс цен ФАО на сахар в отчетном месяце вырос на 2,1 пункта (2,4%), до 90,7 пункта, после трех месяцев снижения. Динамика объясняется резким падением производства сахара в ключевых южных регионах Бразилии, говорится в материале.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
18 декабря 2025, 00:59
 
БразилияЕвропаЧерноморский регионФАОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала