Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп
23:52 09.01.2026
Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп
Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп
Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем, заявил в пятницу президент США... РИА Новости, 09.01.2026
Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп

Трамп: Куба находится в плохом состоянии, неизвестно, что будет с ее экономикой

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Куба в плохом состоянии. Она зависела от Венесуэлы — от нефти и денег, и сейчас никто действительно не знает, что с ней будет. У них всё очень плохо", — сказал Трамп на встрече с главами крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации в Венесуэле.
По его словам, Гавана ранее жила за счет поставок венесуэльской нефти и финансовой поддержки Каракаса, а также обеспечивала военную защиту властей Венесуэлы.
"Теперь этого нет. Денег из Венесуэлы они больше получать не будут", — подчеркнул американский президент.
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций
Заголовок открываемого материала