Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп
Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем, заявил в пятницу президент США... РИА Новости, 09.01.2026
Куба находится в очень плохом состоянии, считает Трамп
Трамп: Куба находится в плохом состоянии, неизвестно, что будет с ее экономикой