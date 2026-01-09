Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что его нынешняя команда значительно лучше предыдущей - РИА Новости, 09.01.2026
23:49 09.01.2026
Трамп заявил, что его нынешняя команда значительно лучше предыдущей
Трамп заявил, что его нынешняя команда значительно лучше предыдущей - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил, что его нынешняя команда значительно лучше предыдущей
Президент США Дональд Трамп утверждает, что доволен своей нынешней администрацией больше, чем предыдущей. РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил, что его нынешняя команда значительно лучше предыдущей

Трамп заявил, что доволен своей нынешней администрацией больше, чем предыдущей

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что доволен своей нынешней администрацией больше, чем предыдущей.
«
"Мне они нравятся больше, чем первая группа. У нас был отличный первый срок. Тоже были отличные люди",- сказал Трамп на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.
Нынешняя команда значительно лучше предыдущей, подчеркнул Трамп.
Президента США критикуют многие его бывшие подчиненные. Вице-президент в первой администрации Трампа Майк Пенс теперь предсказывает американскому лидеру импичмент, если демократы победят на выборах в конгресс в ноябре 2026 года.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
