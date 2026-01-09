Рейтинг@Mail.ru
Трамп вытащил союзников из режима автопилота, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2067058162.html
Трамп вытащил союзников из режима автопилота, заявил глава МИД Турции
Трамп вытащил союзников из режима автопилота, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп вытащил союзников из режима автопилота, заявил глава МИД Турции
Президент США Дональд Трамп изменил ценности внешнеполитической парадигмы Соединенных Штатов, и партнерам Америки, а также государствам-членам Евросоюза теперь... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:47:00+03:00
2026-01-09T23:47:00+03:00
в мире
сша
европа
америка
дональд трамп
хакан фидан
сергей лавров
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_4384a9f101f2e064398d79239793ffbb.jpg
https://ria.ru/20260108/evrosoyuz-2066839264.html
https://ria.ru/20260103/evropa-2066169502.html
сша
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_83cbedf1c5544e5fd2903ccfcfc8fd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, америка, дональд трамп, хакан фидан, сергей лавров, politico, евросоюз
В мире, США, Европа, Америка, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Politico, Евросоюз
Трамп вытащил союзников из режима автопилота, заявил глава МИД Турции

Фидан: союзники США вышли из автопилота после смены Трампом внешней политики

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил ценности внешнеполитической парадигмы Соединенных Штатов, и партнерам Америки, а также государствам-членам Евросоюза теперь приходится самим определять свою внешнюю политику, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата написало, что Европейскому союзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" Трампа. Испанская газета País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом, пишет Politico
8 января, 08:14
"Президент США Дональд Трамп изменил ценности внешнеполитической парадигмы. Для партнеров США и стран ЕС это стало удивлением. Страны вышли из "режима автопилота", им самим приходится определять свою внешнюю политику. Становится сложно для них", - сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи подчеркивал, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар 3 января выразил мнение, что Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская стратегия национальной безопасности показала всему миру, что "Европа мертва".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
3 января, 11:58
 
В миреСШАЕвропаАмерикаДональд ТрампХакан ФиданСергей ЛавровPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала