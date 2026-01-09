Трамп вытащил союзников из режима автопилота, заявил глава МИД Турции

АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил ценности внешнеполитической парадигмы Соединенных Штатов, и партнерам Америки, а также государствам-членам Евросоюза теперь приходится самим определять свою внешнюю политику, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар 3 января выразил мнение, что Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская стратегия национальной безопасности показала всему миру, что "Европа мертва".