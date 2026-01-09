https://ria.ru/20260109/tramp-2067058024.html
Трамп пришел на встречу с нефтяниками со значком с самим собой
Трамп пришел на встречу с нефтяниками со значком с самим собой - РИА Новости, 10.01.2026
Трамп пришел на встречу с нефтяниками со значком с самим собой
Президент США Дональд Трамп появился на встрече с представителями крупнейших нефтяных компаний со значком с самим собой, обратило внимание РИА Новости.
сша
Трамп пришел на встречу с нефтяниками со значком с самим собой
РИА Новости: Трамп для встречи с нефтяниками выбрал значок с самим собой
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на встрече с представителями крупнейших нефтяных компаний со значком с самим собой, обратило внимание РИА Новости.
Встреча проходит в пятницу в Белом доме.
Американский лидер появился на встрече в костюме с синем галстуком и двумя значками: на одном изображен флаг США
, на другом – он сам. Пока что он не объяснил такой выбор.
Позднее у американского лидера спросили о значке - президент назвал его "счастливый Трамп", отметив, что "кто-то" дал ему этот значок.
"Учитывая тот факт, что я никогда не бываю счастлив... Я никогда не бываю удовлетворен — и никогда не буду удовлетворен, пока мы снова не сделаем Америку Великой!", – поделился он.