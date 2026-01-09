Трамп пришел на встречу с нефтяниками со значком с самим собой

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на встрече с представителями крупнейших нефтяных компаний со значком с самим собой, обратило внимание РИА Новости.

Позднее у американского лидера спросили о значке - президент назвал его "счастливый Трамп", отметив, что "кто-то" дал ему этот значок.

"Учитывая тот факт, что я никогда не бываю счастлив... Я никогда не бываю удовлетворен — и никогда не буду удовлетворен, пока мы снова не сделаем Америку Великой!", – поделился он.