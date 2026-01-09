https://ria.ru/20260109/tramp-2067057480.html
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что у Вашингтона нет временных рамок в отношении планов по продаже венесуэльской нефти. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:41:00+03:00
2026-01-09T23:41:00+03:00
2026-01-09T23:41:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509385_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_036369700ec068efde7548f51271585b.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066254293.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509385_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2922c701f8bd52bfb2bcbfd2487de36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп
Трамп заявил, что планы США по продаже венесуэльской нефти не имеют сроков