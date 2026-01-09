Рейтинг@Mail.ru
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что у Вашингтона нет временных рамок в отношении планов по продаже венесуэльской нефти. РИА Новости, 09.01.2026
У США нет временных рамок по продаже венесуэльской нефти, заявил Трамп

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что у Вашингтона нет временных рамок в отношении планов по продаже венесуэльской нефти.
"Венесуэла согласилась на то, что Соединенные Штаты немедленно начнут переработку и продажу до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, и этот процесс будет продолжаться бессрочно", - сказал Трамп во время встречи с главами крупнейших нефтяных компаний в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла в одностороннем порядке продала американскую нефть, заявил Трамп
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
