https://ria.ru/20260109/tramp-2067057249.html
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что "второй волны атаки" на Венесуэлу не потребуется, так как он прекрасно ладит с новыми властями в стране. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:40:00+03:00
2026-01-09T23:40:00+03:00
2026-01-09T23:42:00+03:00
в мире
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, удары сша по венесуэле, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп
Трамп: новая атака на Венесуэлу не потребуется, т.к. США ладят с новыми властями