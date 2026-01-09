Рейтинг@Mail.ru
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
23:40 09.01.2026
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что "второй волны атаки" на Венесуэлу не потребуется, так как он прекрасно ладит с новыми властями в стране. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:40:00+03:00
2026-01-09T23:42:00+03:00
в мире
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
дональд трамп
венесуэла
сша
в мире, удары сша по венесуэле, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Второй волны атаки на Венесуэлу не потребуется, считает Трамп

Трамп: новая атака на Венесуэлу не потребуется, т.к. США ладят с новыми властями

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что "второй волны атаки" на Венесуэлу не потребуется, так как он прекрасно ладит с новыми властями в стране.
«
"Ещё меня спрашивают о второй волне (атаки на Венесуэлу – ред.). Я не думаю, что она понадобится. У нас есть армада, огромная армада, такой, какой еще ещё никто не видел в этой части света, и она размещена у побережья (Венесуэлы - ред.). И мы настолько хорошо ладим с людьми, которые представляют Венесуэлу, что, я думаю, вторая волна не потребуется", - сказал Трамп во время встречи с главами крупнейших нефтяных компаний в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
В мире, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, США, Дональд Трамп
 
 
