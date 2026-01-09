Трамп рассказал, сколько американские компании потратят денег в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить от 100 миллиардов долларов.

"Планируется, что они потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей (по добыче - ред.) и инфраструктуры", - сказал Трамп на встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.