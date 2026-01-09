Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2067056117.html
Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море
Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер в Карибском море, поскольку тот РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:27:00+03:00
2026-01-09T23:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
ford motor
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061260581_0:106:1582:996_1920x0_80_0_0_8c14738f0dabcb3f54abba8c38cbd879.png
https://ria.ru/20260109/ssha-2067012032.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061260581_0:0:1336:1002_1920x0_80_0_0_41887d02d22b068982a549bf68a1492a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, ford motor, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Дональд Трамп, Ford Motor, Удары США по Венесуэле
Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море

Трамп: США захватили новый танкер, так как он покинул Венесуэлу без разрешения

© кадр видео ПентагонаЗахват военными США танкера у берегов Венесуэлы
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© кадр видео Пентагона
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер в Карибском море, поскольку тот покинул Венесуэлу без разрешения Вашингтона.
В пятницу южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море в ходе операции, которая прошла без происшествий. Согласно сообщению, операция была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford и "без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море".
«
"Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. Сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, и нефть будет продаваться в рамках большой энергетической сделки, которую мы заключили для таких продаж", - написал он в социальной сети Truth Social.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около десяти лет, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
США проводят операцию по захвату танкера в Карибском регионе, сообщили СМИ
Вчера, 15:46
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореДональд ТрампFord MotorУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала