Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер в Карибском море, поскольку тот покинул Венесуэлу без разрешения Вашингтона.