Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер в Карибском море, поскольку тот покинул Венесуэлу без разрешения Вашингтона.
В пятницу южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море в ходе операции, которая прошла без происшествий. Согласно сообщению, операция была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford и "без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море".
"Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. Сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, и нефть будет продаваться в рамках большой энергетической сделки, которую мы заключили для таких продаж", - написал он в социальной сети Truth Social.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около десяти лет, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.