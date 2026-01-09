https://ria.ru/20260109/tramp-2067055531.html
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, пообещал Трамп
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, пообещал Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат значительную выгоду от развития Венесуэлы. РИА Новости, 09.01.2026
США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, пообещал Трамп
Трамп заявил, что народ США получит значительную выгоду от развития Венесуэлы