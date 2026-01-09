https://ria.ru/20260109/tramp-2067054366.html
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти, заявил Трамп
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти, заявил Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти, заявил Трамп
США 8 января получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти общей стоимостью порядка четыре миллиарда долларов, заявил в пятницу американский президент... РИА Новости, 09.01.2026
сша
венесуэла
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти, заявил Трамп
Трамп: США в четверг получили от Венесуэлы 30 млн баррелей нефти