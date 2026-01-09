Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал снизить цены на бензин после прихода США в Венесуэлу - РИА Новости, 09.01.2026
22:06 09.01.2026
Трамп пообещал снизить цены на бензин после прихода США в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что итогом прихода американских нефтяных компаний в Венесуэлу станет падение цен на бензин в Соединенных Штатах. РИА Новости, 09.01.2026
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что итогом прихода американских нефтяных компаний в Венесуэлу станет падение цен на бензин в Соединенных Штатах.
В среду, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты намерены бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны. Американский президент заявил, что временные венесуэльские власти отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти.
"Очень важным фактором в (работе американских нефтяных компаний в Венесуэле - ред.) будет снижение цен на бензин для американского народа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
