Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что встречу с нефтекомпаниями в Белом доме посвятят Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 09.01.2026 (обновлено: 22:08 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/tramp-2067049062.html
Трамп заявил, что встречу с нефтекомпаниями в Белом доме посвятят Венесуэле
Трамп заявил, что встречу с нефтекомпаниями в Белом доме посвятят Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил, что встречу с нефтекомпаниями в Белом доме посвятят Венесуэле
Президент США Дональд Трамп объявил, что на предстоящей встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме будет обсуждать в основном Венесуэлу. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T22:01:00+03:00
2026-01-09T22:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
николас мадуро
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2067049269.html
https://ria.ru/20260109/tramp-2066988492.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле, николас мадуро, силия флорес, оон, нью-йорк (город)
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Нью-Йорк (город)
Трамп заявил, что встречу с нефтекомпаниями в Белом доме посвятят Венесуэле

Трамп: на встрече с нефтекомпаниями в Белом доме будут обсуждать Венесуэлу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что на предстоящей встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме будет обсуждать в основном Венесуэлу.
«
"Встреча будет почти исключительно посвящена обсуждению венесуэльской нефти и долгосрочных отношений с Венесуэлой", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп пообещал снизить цены на бензин после прихода США в Венесуэлу
Вчера, 22:06
По его словам, встреча состоится в 22.30 мск.
Ажиотаж со стороны нефтяных компаний был такой, что Белый дом не смог пригласить всех желающих, заявил Трамп, пообещав, что с теми, кого не будет в пятницу, в ближайшее время встретятся руководители профильных ведомств.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп рассказал о будущих инвестициях нефтяных компаний в Венесуэлу
Вчера, 12:29
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроСилия ФлоресООННью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала