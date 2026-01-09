Рейтинг@Mail.ru
Экс-союзница Трампа обвинила Axios в распространении опасной лжи
19:35 09.01.2026
Экс-союзница Трампа обвинила Axios в распространении опасной лжи
Экс-союзница Трампа обвинила Axios в распространении опасной лжи
Экс-союзница Трампа обвинила Axios в распространении опасной лжи

Грин опровергла слова Axios, что она слила информацию о местоположении Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин обвинила портал Axios в распространении "опасной лжи" о ней в его статье об оплошности Секретной службы США в 2025 году во время посещения американским лидером ресторана.
Речь идет о посещении Трампом ресторана вместе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне в сентябре 2025 года. Во время его необъявленного визита к политику приблизились активисты из пацифистской организации Code Pink. Они скандировали лозунги "Свободу округу Колумбия!" и "Свободу Палестине!", после чего сотрудники Секретной службы отвели протестующих от президента. Axios опубликовал в пятницу статью, в которой утверждается со ссылкой на источники из администрации Трампа, что Белый дом сообщил Секретной службе, что Грин, вероятно, предупредила протестующих Code Pink о визите американского лидера в ресторан, который "она рекомендовала". Неназванные чиновники из Белого дома не предоставили порталу доказательств, что она связывалась с активистами, но поделились своими гипотезами по этому вопросу.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах
8 января, 05:17
"Они рассказывают обо мне ужасную ложь!... Я свяжусь со своим адвокатом, это абсолютная... опасная ложь", - написала Грин своей публикации в соцсети X.
В своем сообщении бывшая конгрессвумен заявила, что не знала ничего о посещении Трампом ресторана или об активистах. Она также раскритиковала работу Секретной службы, уличив ее сотрудников, что они не проверили помещение, как следует, и не поставили рамки металлоискателей.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США объявила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Раут считается одержимым конфликтом на Украине. ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Грин осудила операцию США в Венесуэле
4 января, 00:52
 
