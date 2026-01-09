Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2067026240.html
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп и члены его кабинета проведут в пятницу встречу с топ-менеджерами 17 нефтяных компаний, посвященную Венесуэле, сообщает телеканал... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:41:00+03:00
2026-01-09T17:41:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
chevron
conocophillips
halliburton
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2067024574.html
https://ria.ru/20260109/medvedev-2066983126.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron , conocophillips, halliburton, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Chevron , ConocoPhillips, Halliburton, Удары США по Венесуэле
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле

Трамп проведет встречу с руководителями 17 нефтяных компаний по Венесуэле

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и члены его кабинета проведут в пятницу встречу с топ-менеджерами 17 нефтяных компаний, посвященную Венесуэле, сообщает телеканал CBS.
"Трамп, (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио, (министр энергетики - ред.) Крис Райт и (министр внутренних дел - ред.) Даг Бургум встретятся сегодня с руководителями 17 компаний", - говорится в публикации.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Белый дом пообещал "быстрые перемены" в Венесуэле
Вчера, 17:34
Отмечается, что в список компаний входят Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp.
Встреча Трампа с представителями крупнейших нефтяных компаний по Венесуэле состоится в 22.30 мск в пятницу, следует из расписания Белого дома.
Ранее Трамп заверил что компании помогут восстановить нефтяной сектор Венесуэлы, потратив "по меньшей мере 100 миллиардов долларов".
В понедельник Трамп заявлял, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев назвал нефть ключевым фактором в действиях США в Венесуэле
Вчера, 11:58
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампChevronConocoPhillipsHalliburtonУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала