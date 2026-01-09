https://ria.ru/20260109/tramp-2067026240.html
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп и члены его кабинета проведут в пятницу встречу с топ-менеджерами 17 нефтяных компаний, посвященную Венесуэле, сообщает телеканал...
Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по Венесуэле
Трамп проведет встречу с руководителями 17 нефтяных компаний по Венесуэле