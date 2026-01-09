Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2067009150.html
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа - РИА Новости, 09.01.2026
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что президент США Дональд Трамп в личном телефонном разговоре сообщил ему о намерении провести военную операцию против... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:24:00+03:00
2026-01-09T15:24:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
николас мадуро
дональд трамп
густаво петро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
https://ria.ru/20251026/tramp-2050782452.html
https://ria.ru/20260106/kolumbija-2066638866.html
https://ria.ru/20260108/trump-2066854970.html
сша
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, колумбия, николас мадуро, дональд трамп, густаво петро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Густаво Петро, ООН, Удары США по Венесуэле
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа

Президент Колумбии Петро: Трамп заявил, что готовит операцию против страны

© AP Photo / Ivan ValenciaГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 9 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что президент США Дональд Трамп в личном телефонном разговоре сообщил ему о намерении провести военную операцию против страны.
"Трамп сказал мне в ходе телефонного разговора, что подумывает о "плохих вещах" в отношении Колумбии. Смысл был в том, что уже готовится нечто конкретное, что ведётся планирование военной операции", - сказал он в интервью испанской газете Pais.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп проведет брифинг о расширении операции против Венесуэлы
26 октября 2025, 21:53
По словам Петро, после недавних событий в Венесуэле он всерьёз опасался, что в отношении него может быть реализован схожий сценарий, как в случае с Николасом Мадуро. Однако возможность военного вмешательства была "заморожена".
Президент Колумбии заявил, что опасается практики силового вмешательства во внутренние дела государств, указав на противоречие между американским законодательством и нормами международного права. Он объяснил, что законы США допускают проведение операций за пределами страны под предлогом борьбы с преступностью, тогда как международное право таких действий не предусматривает.
Говоря о ситуации в Венесуэле, он отметил, что любые политические изменения должны обсуждаться самими венесуэльцами и не могут навязываться извне, добавив, что внешнее давление и применение силы лишь усиливают риск дестабилизации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро
6 января, 17:40
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле
8 января, 11:23
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроДональд ТрампГуставо ПетроООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала