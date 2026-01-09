ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение полностью коррумпированы, сообщил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.