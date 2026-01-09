Рейтинг@Mail.ru
12:36 09.01.2026
Экс-советник Трампа заявил о коррумпированности Зеленского
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, майкл флинн, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение полностью коррумпированы, сообщил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
Зеленский полностью коррумпирован. Люди вокруг него тоже коррумпированы", - заявил он агентству.
Флинн также выразил уверенность в высоком уровне коррупции на всей Украине и признался, что не понимает, почему США должны продолжать поддерживать "жулика".
"Давайте не будем говорить о том, насколько прекрасен Зеленский и его приспешники", - заключил бывший советник Трампа.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
