Трамп рассказал о будущих инвестициях нефтяных компаний в Венесуэлу
Трамп рассказал о будущих инвестициях нефтяных компаний в Венесуэлу - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп рассказал о будущих инвестициях нефтяных компаний в Венесуэлу
Крупнейшие нефтяные компании вложат по меньшей мере 100 миллиардов долларов в Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:29:00+03:00
2026-01-09T12:29:00+03:00
2026-01-09T12:34:00+03:00
экономика
венесуэла
удары сша по венесуэле
эрик трамп
сша
венесуэла
сша
Трамп рассказал о будущих инвестициях нефтяных компаний в Венесуэлу
Трамп: нефтяные компании вложат по меньшей мере 100 млрд долларов в Венесуэлу