Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп допустил, что операция США в Венесуэле могла быть "местью" Кубе со стороны госсекретаря Марко Рубио, потомка кубинских иммигрантов.
Ведущий Fox News Шон Хэннити в ходе интервью спросил Трампа, сможет ли Куба "выжить" без венесуэльской нефти. Трамп ответил, что Куба якобы полностью зависит от Венесуэлы как с финансовой точки зрения, так и в плане поставок нефти. Ведущий в ответ спросил, не могла ли операция в Венесуэле в таком случае быть "местью" со стороны Рубио.
"Может быть, была", - ответил Трамп.
При этом Трамп также заявил, что США якобы хотят помочь Кубе.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.