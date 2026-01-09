Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
09:14 09.01.2026 (обновлено: 09:59 09.01.2026)
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
Американский президент Дональд Трамп допустил, что операция США в Венесуэле могла быть "местью" Кубе со стороны госсекретаря Марко Рубио, потомка кубинских... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T09:14:00+03:00
2026-01-09T09:59:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
куба
дональд трамп
николас мадуро
марко рубио
оон
венесуэла
сша
куба
в мире, венесуэла, сша, куба, дональд трамп, николас мадуро, марко рубио, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Куба, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Марко Рубио, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио

Трамп допустил, что операция в Венесуэле была личной местью Рубио

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп допустил, что операция США в Венесуэле могла быть "местью" Кубе со стороны госсекретаря Марко Рубио, потомка кубинских иммигрантов.
Ведущий Fox News Шон Хэннити в ходе интервью спросил Трампа, сможет ли Куба "выжить" без венесуэльской нефти. Трамп ответил, что Куба якобы полностью зависит от Венесуэлы как с финансовой точки зрения, так и в плане поставок нефти. Ведущий в ответ спросил, не могла ли операция в Венесуэле в таком случае быть "местью" со стороны Рубио.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы
05:38
"Может быть, была", - ответил Трамп.
При этом Трамп также заявил, что США якобы хотят помочь Кубе.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
США получают от Венесуэлы все, что хотят, заявил Трамп
05:09
 
В миреВенесуэлаСШАКубаДональд ТрампНиколас МадуроМарко РубиоООНУдары США по Венесуэле
 
 
