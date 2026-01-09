https://ria.ru/20260109/tramp-2066962759.html
Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется, сообщает газета New York Times, взявшая интервью РИА Новости, 09.01.2026
