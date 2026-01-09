Рейтинг@Mail.ru
08:24 09.01.2026
Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется, сообщает газета New York Times, взявшая интервью РИА Новости, 09.01.2026
в мире, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется, сообщает газета New York Times, взявшая интервью у американского лидера.
Отвечая на вопрос о сроках урегулирования, Трамп заявил, что их нет.
"Он также заявил, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США (если конфликт затянется - ред.)", - говорится в материале издания.
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги
В мире США Украина Дональд Трамп Мирный план США по Украине
 
 
