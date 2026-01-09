Рейтинг@Mail.ru
06:19 09.01.2026
Трамп заявил, что наркокартели фактически управляют Мексикой
Президент США Дональд Трамп анонсировал переход к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, заявив, что картели, по его мнению, фактически... РИА Новости, 09.01.2026
в мире, мексика, сша, латинская америка, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Мексика, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал переход к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, заявив, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.
"Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - сказал американский лидер в интервью Fox News. Шону Хэннити.
При этом он не уточнил сроки возможного начала таких ударов и перечень стран региона, которые они могут затронуть.
Это далеко не первое подобное заявление Трампа: ранее он уже неоднократно анонсировал начало наземных ударов по наркокартелям, подчеркивая, что операция не ограничится Венесуэлой. В декабре Трамп вновь пообещал перейти к действиям на суше, однако на практике дело пока ограничилось лишь массированным ударом по Каракасу 3 января, целью которого, как сообщалось, был захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
