Трамп заявил, что наркокартели фактически управляют Мексикой

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал переход к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, заявив, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.
"Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - сказал американский лидер в интервью Fox News. Шону Хэннити.
При этом он не уточнил сроки возможного начала таких ударов и перечень стран региона, которые они могут затронуть.
Это далеко не первое подобное заявление Трампа: ранее он уже неоднократно анонсировал начало наземных ударов по наркокартелям, подчеркивая, что операция не ограничится Венесуэлой. В декабре Трамп вновь пообещал перейти к действиям на суше, однако на практике дело пока ограничилось лишь массированным ударом по Каракасу 3 января, целью которого, как сообщалось, был захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.