https://ria.ru/20260109/tramp-2066957355.html
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему пришлось потрудиться, чтобы добиться возвращения Киевом переданных его предшественником Джо Байденом денег, это РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T06:16:00+03:00
2026-01-09T06:16:00+03:00
2026-01-09T06:16:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
джо байден
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066425401.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, джо байден, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги
Трамп: США вернут отданные Киеву деньги через сделку по редкоземельным металлам