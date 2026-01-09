Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной - РИА Новости, 09.01.2026
06:13 09.01.2026
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о стремлении прекратить конфликт между Россией и Украиной, чтобы сохранить жизни людей.
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
джо байден
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной

Трамп хочет прекратить конфликт между Россией и Украиной и спасти жизни людей

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о стремлении прекратить конфликт между Россией и Украиной, чтобы сохранить жизни людей.
"Это война (бывшего президента США Джо Байдена – ред.). Это не моя война. Я хотел бы остановить её, потому что погибает так много людей. В основном солдаты, но всё же и очень много простых людей", - сказал американский лидер в интервью журналисту телеканала Fox News Шону Хэннити.
