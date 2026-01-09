https://ria.ru/20260109/tramp-2066957211.html
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о стремлении прекратить конфликт между Россией и Украиной, чтобы сохранить жизни людей. РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной
