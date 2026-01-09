Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил возможный коллапс в Иране - РИА Новости, 09.01.2026
06:11 09.01.2026
Трамп допустил возможный коллапс в Иране
Президент США Дональд Трамп сообщил, что следит за протестами в Иране, допустил возможный коллапс в республике. РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что следит за протестами в Иране, допустил возможный коллапс в республике.
"Слежу очень пристально", - сказал Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, следит ли он за протестами в Иране, отметив, что на них приходят "огромные толпы".
При этом на вопрос о том, грозит ли Ирану коллапс, он ответил, что "это возможно".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
