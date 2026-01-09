Трамп допустил возможный коллапс в Иране

При этом на вопрос о том, грозит ли Ирану коллапс, он ответил, что "это возможно".

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.