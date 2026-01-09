Рейтинг@Mail.ru
06:06 09.01.2026
Трамп заявил, что ХАМАС придется разоружиться
Палестинское движение ХАМАС в конечном итоге будет вынуждено разоружиться, в противном случае с ним придется что-то сделать, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в конечном итоге будет вынуждено разоружиться, в противном случае с ним придется что-то сделать, заявил президент США Дональд Трамп.
"Посмотрим, как будут развиваться события вокруг ХАМАС, что произойдет с "Хезболлах" и Ливаном. При этом у нас есть 59 стран, которые подписали соглашение и готовы оказать помощь, если нам придется что-то предпринять в отношении ХАМАС, а это вполне возможно… Они (ХАМАС – ред.) подписали соглашение о том, что разоружатся", - сказал американский лидер в интервью журналисту телеканала Fox News Шону Хэннити.
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их
14 октября 2025, 21:37
 
