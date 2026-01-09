https://ria.ru/20260109/tramp-2066956565.html
Трамп заявил, что ХАМАС придется разоружиться
Палестинское движение ХАМАС в конечном итоге будет вынуждено разоружиться, в противном случае с ним придется что-то сделать, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
сша
ливан
дональд трамп
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
сша
ливан
В мире, США, Ливан, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп полагает, что ХАМАС разоружится, иначе с ним придется что-то сделать