Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть - РИА Новости, 09.01.2026
06:04 09.01.2026 (обновлено: 10:23 09.01.2026)
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть
С захваченного американскими ВМС танкера "Маринера" уже разгружают топливо, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
сша
россия
северная атлантика
дональд трамп
владимир путин
оон
каролин левитт
сша
россия
северная атлантика
москва
в мире, сша, россия, северная атлантика, дональд трамп, владимир путин, оон, каролин левитт, москва
В мире, США, Россия, Северная Атлантика, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Каролин Левитт, Москва
© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. С захваченного американскими ВМС танкера "Маринера" уже разгружают топливо, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нефть сейчас разгружают", — сказал он в интервью Fox News.
В миреСШАРоссияСеверная АтлантикаДональд ТрампВладимир ПутинООНКаролин ЛевиттМосква
 
 
Заголовок открываемого материала