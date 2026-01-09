Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. С захваченного американскими ВМС танкера "Маринера" уже разгружают топливо, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нефть сейчас разгружают", — сказал он в интервью Fox News.
Трамп также признался, что решение о захвате танкера не было для него трудным.
При этом глава Белого дома отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после этих событий.
Американские военные высадились на борт "Маринера" 7 января, после этого связь с ним была утеряна. Судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за "нарушения американских санкций". По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, его экипаж могут привлечь к уголовной ответственности.
Как подчеркнули в МИД России, захват "Маринера" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности судна и его мирном статусе. Москва требует от американских властей обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на танкере, и не препятствовать их возвращению на родину.
