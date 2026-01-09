ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих в ходе беспорядков в республике.
"Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана убийством
7 января, 22:29
Как заявил президент США, он следит за происходящим в республике.
"Мне пришлось предупредить Иран, что если они начнут стрелять в этих безоружных людей, которые любят свою страну и хотят, чтобы что-то произошло. Я сказал им, если они сделают что-то плохое этим людям, мы сильно по ним ударим", - сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что "неоднократно и ясно говорил", что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.