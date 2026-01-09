Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом - РИА Новости, 09.01.2026
05:54 09.01.2026
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих в ходе беспорядков в республике. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом

Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих в ходе беспорядков в республике.
"Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Как заявил президент США, он следит за происходящим в республике.
"Мне пришлось предупредить Иран, что если они начнут стрелять в этих безоружных людей, которые любят свою страну и хотят, чтобы что-то произошло. Я сказал им, если они сделают что-то плохое этим людям, мы сильно по ним ударим", - сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что "неоднократно и ясно говорил", что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала