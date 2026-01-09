Рейтинг@Mail.ru
05:43 09.01.2026 (обновлено: 05:47 09.01.2026)
Куба не выживет без венесуэльской нефти, заявил Трамп
Куба не выживет без венесуэльской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба не сможет выжить без нефти из Венесуэлы. РИА Новости, 09.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба не сможет выжить без нефти из Венесуэлы.
"Нет, Куба полностью зависит от Венесуэлы в плане денег и в плане нефти", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, сможет ли Куба выжить без венесуэльской нефти.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Вчера, 22:31
 
