https://ria.ru/20260109/tramp-2066954322.html
Куба не выживет без венесуэльской нефти, заявил Трамп
Куба не выживет без венесуэльской нефти, заявил Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
Куба не выживет без венесуэльской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба не сможет выжить без нефти из Венесуэлы. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:43:00+03:00
2026-01-09T05:43:00+03:00
2026-01-09T05:47:00+03:00
в мире
куба
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930533.html
куба
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801452_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5699d162ccec27b7b52e16269374e6f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, дональд трамп
В мире, Куба, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, США, Дональд Трамп
Куба не выживет без венесуэльской нефти, заявил Трамп
Трамп: Куба не сможет выжить без венесуэльской нефти