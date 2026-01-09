https://ria.ru/20260109/tramp-2066953963.html
Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы
Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы
Потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там будут проведены выборы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:38:00+03:00
2026-01-09T05:38:00+03:00
2026-01-09T05:38:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571577.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы
Трамп: потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там пройдут выборы