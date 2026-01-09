Рейтинг@Mail.ru
05:38 09.01.2026
Потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там будут проведены выборы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы

Трамп: потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там пройдут выборы

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там будут проведены выборы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Думаю, это произойдет. Но прежде чем мы это сделаем, потребуется какое-то время. Нам нужно восстановить страну", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
3 ноября 2025, 04:11
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
