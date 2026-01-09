https://ria.ru/20260109/tramp-2066953795.html
Трамп описал свою доктрину "Донро"
Трамп описал свою доктрину "Донро" - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп описал свою доктрину "Донро"
Президент США Дональд Трамп описал свою внешнеполитическую доктрину "Донро" как обеспечивающую безопасность для Западного полушария. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
Трамп описал свою доктрину "Донро"
Трамп описал доктрину Донро как обеспечивающую безопасность Западного полушария
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп описал
свою внешнеполитическую доктрину "Донро" как обеспечивающую безопасность для Западного полушария.
Трамп
в начале января заявил, что доктрину Монро теперь называют Донро в честь него, так как его администрация якобы превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.
"Они называют это доктриной Донро. Я так ее не называл, но они называют это "доктриной Донро", которая, по сути, обеспечивает безопасность для этой части мира. Все довольно просто. Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп на фоне своей операции против Венесуэлы
призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США
в Западном полушарии.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу в декабре 1823 года. В нём он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США в Западном полушарии.