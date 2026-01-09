Трамп анонсировал встречу с главами нефтяных компаний по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу в пятницу с представителями крупнейший нефтяных компаний по Венесуэле.

"Завтра (9 января по местному времени - ред.) мы встречаемся с руководителями крупных нефтяных компаний. Мы будем прямо здесь, в Белом доме", – сказал он в интервью Fox News.

Трамп отметил, что ожидает представителей 14 компаний, но не раскрыл, каких именно. Они, заверил американский лидер, помогут восстановить нефтяной сектор Венесуэлы , потратив "по меньшей мере 100 миллиардов долларов".

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.