https://ria.ru/20260109/tramp-2066953324.html
Трамп анонсировал встречу с главами нефтяных компаний по Венесуэле
Трамп анонсировал встречу с главами нефтяных компаний по Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп анонсировал встречу с главами нефтяных компаний по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу в пятницу с представителями крупнейший нефтяных компаний по Венесуэле. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:31:00+03:00
2026-01-09T05:31:00+03:00
2026-01-09T05:42:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066952826.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп анонсировал встречу с главами нефтяных компаний по Венесуэле
Трамп анонсировал встречу с представителями нефтяных компаний по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп анонсировал
встречу в пятницу с представителями крупнейший нефтяных компаний по Венесуэле.
"Завтра (9 января по местному времени - ред.) мы встречаемся с руководителями крупных нефтяных компаний. Мы будем прямо здесь, в Белом доме", – сказал он в интервью Fox News.
Трамп
отметил, что ожидает представителей 14 компаний, но не раскрыл, каких именно. Они, заверил американский лидер, помогут восстановить нефтяной сектор Венесуэлы
, потратив "по меньшей мере 100 миллиардов долларов".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.