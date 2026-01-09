Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США - РИА Новости, 09.01.2026
05:27 09.01.2026
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее увеличение военного бюджета США в 2027 году до 1,5 триллиона долларов обусловлено наличием реальных угроз...
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее увеличение военного бюджета США в 2027 году до 1,5 триллиона долларов обусловлено наличием реальных угроз для страны.
"Нам это необходимо, потому что существуют вполне реальные угрозы", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составить 1,5 триллиона долларов.
В декабре 2025 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.
