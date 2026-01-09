https://ria.ru/20260109/tramp-2066952982.html
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее увеличение военного бюджета США в 2027 году до 1,5 триллиона долларов обусловлено наличием реальных угроз... РИА Новости, 09.01.2026
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США
Трамп объяснил увеличение военного бюджета наличием реальных угроз для США