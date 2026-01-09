Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 09.01.2026
05:25 09.01.2026
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а возможно и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. РИА Новости, 09.01.2026
2026
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы

Трамп: США получат сотни миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а возможно и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы.
"Речь идёт о миллиардах долларов от нефти (из Венесуэлы – ред.), которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы. Мы будем находиться там (в Венесуэле – ред.) до тех пор, пока страна не будет приведена в порядок", - сказал американский лидер в интервью журналисту телеканала Fox News Шону Хэннити.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп рассказал, как Венесуэла будет вести бизнес с США
