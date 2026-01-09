https://ria.ru/20260109/tramp-2066952826.html
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а возможно и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:25:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
удары сша по венесуэле
