Трамп готов принять от Мачадо Нобелевскую премию мира

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает венесуэльского оппозиционного политика Марию Корину Мачадо, которой в 2025 году присудили Нобелевскую премию мира, очень приятным человеком, а также что он готов встретиться с ней в США на следующей неделе и принять от нее Нобелевскую премию мира.
"Она очень приятный человек... насколько я понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности повстречаться с ней. Я слышал, что она хочет это сделать. Это будет большой честью (для меня - ред.)", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с ней и принял бы он от нее Нобелевскую премию.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Трамп однако, назвав Мачадо "милой женщиной", заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.