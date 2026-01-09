Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов принять от Мачадо Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 09.01.2026 (обновлено: 05:41 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/tramp-2066952561.html
Трамп готов принять от Мачадо Нобелевскую премию мира
Трамп готов принять от Мачадо Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп готов принять от Мачадо Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает венесуэльского оппозиционного политика Марию Корину Мачадо, которой в 2025 году присудили Нобелевскую премию... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:24:00+03:00
2026-01-09T05:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
нью-йорк (город)
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066564297.html
https://ria.ru/20260106/tramp-2066552740.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, нью-йорк (город), силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп готов принять от Мачадо Нобелевскую премию мира

Трамп считает Мачадо приятным человеком и готов принять от нее премию мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает венесуэльского оппозиционного политика Марию Корину Мачадо, которой в 2025 году присудили Нобелевскую премию мира, очень приятным человеком, а также что он готов встретиться с ней в США на следующей неделе и принять от нее Нобелевскую премию мира.
"Она очень приятный человек... насколько я понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности повстречаться с ней. Я слышал, что она хочет это сделать. Это будет большой честью (для меня - ред.)", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с ней и принял бы он от нее Нобелевскую премию.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу
6 января, 06:16
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Трамп однако, назвав Мачадо "милой женщиной", заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп опроверг сообщения о том, что отказался поддержать Мачадо
6 января, 02:44
 
В миреСШАДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаНью-Йорк (город)Силия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала