Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2066942815.html
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций
Президент США Дональд Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов ради снижения ставки. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:27:00+03:00
2026-01-09T01:27:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251112/tramp-2054369748.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций

США вложат 200 миллиардов долларов в ипотечные облигации ради снижения ставки

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал покупку правительством ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов ради снижения ставки.
"Я поручаю своим представителям купить ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов. Это приведет к понижению ставки по ипотеке, снижению ежемесячных выплат и обеспечению доступности жилья", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп
12 ноября 2025, 04:16
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала