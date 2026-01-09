Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии

НЬЮ-ЙОРК, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times не исключил повторные удары по Нигерии, если там "продолжат убивать христиан".
"Я бы хотел, чтобы это был разовый удар", – сказал Трамп изданию, комментируя декабрьские действия США.
«
"Но если они продолжат убивать христиан,... это будут уже многократные удары", – добавил Трамп.
Президент США 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
