Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2066939558.html
Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии
Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии
Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times не исключил повторные удары по Нигерии, если там "продолжат убивать христиан". РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:42:00+03:00
2026-01-09T00:42:00+03:00
в мире
сша
нигерия
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066929791.html
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930276.html
сша
нигерия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нигерия, россия, дональд трамп
В мире, США, Нигерия, Россия, Дональд Трамп
Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии

Трамп не исключил новых ударов по Нигерии, если там продолжат убивать христиан

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 9 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times не исключил повторные удары по Нигерии, если там "продолжат убивать христиан".
Последний удар США против Нигерии пришелся на декабрь прошлого года: тогда Штаты ударили по ИГ* в северно-западной части страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
Вчера, 22:24
"Я бы хотел, чтобы это был разовый удар", – сказал Трамп изданию, комментируя декабрьские действия США.
«
"Но если они продолжат убивать христиан,... это будут уже многократные удары", – добавил Трамп.
Президент США 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Куба висит на волоске, заявил Трамп
Вчера, 22:30
 
В миреСШАНигерияРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала