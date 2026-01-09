Трамп назвал нормы послевоенного миропорядка ненужными для США

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что нормы послевоенного миропорядка не должны ограничивать мощь Вашингтона, пишет газета New York Times.
"Он (Трамп - ред.) охарактеризовал нормы послевоенного порядка как ненужное бремя для сверхдержавы", - сообщает издание, ссылаясь на интервью с американским лидером.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Госдепартамент США 5 января объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту ведомство прикрепило черно-белый фотоснимок президента США на одном из официальных мероприятий, поверх которого написан слоган "Это НАШЕ полушарие".
Трамп также неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Позднее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Издание Politico 8 января сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских сил на Гренландию.