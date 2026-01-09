Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане двое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 09.01.2026
22:43 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tragediya-2067052357.html
В Татарстане двое детей отравились угарным газом
В Татарстане двое детей отравились угарным газом
В Татарстане двое детей отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Татарстане, возбуждено уголовное дело о гибели по неосторожности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Девятого января в селе Верхний Услон одноименного района обнаружены тела женщины 1963 года рождения, ее сына 1975 года рождения, а также двух детей 2015 года рождения с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели по неосторожности двух или более лиц, добавляет СУ СК.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, уточняет ведомство.
