В Татарстане двое детей отравились угарным газом

"Девятого января в селе Верхний Услон одноименного района обнаружены тела женщины 1963 года рождения, ее сына 1975 года рождения, а также двух детей 2015 года рождения с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.