Рейтинг@Mail.ru
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 09.01.2026 (обновлено: 08:47 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/tigr-2066950264.html
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра - РИА Новости, 09.01.2026
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
Специалисты охотнадзора Приморского края и центра "Амурский тигр" выпустили в тайгу краснокнижного амурского тигра, пойманного 5 января после выходов в село... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:43:00+03:00
2026-01-09T08:47:00+03:00
общество
россия
приморский край
пожарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140832/13/1408321378_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f8f85f805a038b04b9c69a85f86dd2a.jpg
https://ria.ru/20260108/tigr-2066845794.html
https://ria.ru/20250928/putin-2044867968.html
россия
приморский край
пожарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140832/13/1408321378_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_c051a6ad04b576789223166e16f3c6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, приморский край, пожарский район
Общество, Россия, Приморский край, Пожарский район
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра

Первого пойманного в этом году в Приморье конфликтного тигра выпустили в тайгу

© Fotolia / mattiaathАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Fotolia / mattiaath
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора Приморского края и центра "Амурский тигр" выпустили в тайгу краснокнижного амурского тигра, пойманного 5 января после выходов в село Пожарского района, сообщает центр.
Этот хищник стал первым "конфликтным" тигром, пойманным в Приморье в 2026 году.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь
Вчера, 09:40
"Животное приближалось к таежному населенному пункту, следуя за копытными, где его уже "встречали" бродячие собаки. Хищника отловили с целью обеспечения безопасности граждан и самого редкого хищника. После проведения осмотра - тигр здоров - на него надели спутниковый ошейник и увезли подальше от мест проживания людей, где и выпустили", - говорится в сообщении.
Второго с начала года "конфликтного" амурского тигра поймали в Приморье 8 января в окрестностях поселка Ключевой. До этого крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Его также отправили в центр реабилитации для ветосмотра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра
28 сентября 2025, 09:29
 
ОбществоРоссияПриморский крайПожарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала