В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора Приморского края и центра "Амурский тигр" выпустили в тайгу краснокнижного амурского тигра, пойманного 5 января после выходов в село Пожарского района, сообщает центр.

Этот хищник стал первым "конфликтным" тигром, пойманным в Приморье в 2026 году.

"Животное приближалось к таежному населенному пункту, следуя за копытными, где его уже "встречали" бродячие собаки. Хищника отловили с целью обеспечения безопасности граждан и самого редкого хищника. После проведения осмотра - тигр здоров - на него надели спутниковый ошейник и увезли подальше от мест проживания людей, где и выпустили", - говорится в сообщении.

Второго с начала года "конфликтного" амурского тигра поймали в Приморье 8 января в окрестностях поселка Ключевой. До этого крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Его также отправили в центр реабилитации для ветосмотра.