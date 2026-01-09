https://ria.ru/20260109/tigr-2066950264.html
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
Специалисты охотнадзора Приморского края и центра "Амурский тигр" выпустили в тайгу краснокнижного амурского тигра, пойманного 5 января после выходов в село...
Общество, Россия, Приморский край, Пожарский район
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора Приморского края и центра "Амурский тигр" выпустили в тайгу краснокнижного амурского тигра, пойманного 5 января после выходов в село Пожарского района, сообщает центр.
Этот хищник стал первым "конфликтным" тигром, пойманным в Приморье в 2026 году.
"Животное приближалось к таежному населенному пункту, следуя за копытными, где его уже "встречали" бродячие собаки. Хищника отловили с целью обеспечения безопасности граждан и самого редкого хищника. После проведения осмотра - тигр здоров - на него надели спутниковый ошейник и увезли подальше от мест проживания людей, где и выпустили", - говорится в сообщении.
Второго с начала года "конфликтного" амурского тигра поймали в Приморье 8 января в окрестностях поселка Ключевой. До этого крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Его также отправили в центр реабилитации для ветосмотра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.