Южное командование ВС США подтвердило захват танкера в Карибском море

"Наши объединённые межведомственные силы вновь направили чёткий сигнал: для преступников не существует безопасного убежища", — заявили в командовании.

В командовании подчеркнули, что операция была обеспечена силами ударной группы ВМС США, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale, и прошла в рамках операции "Южное копье", направленной на пресечение незаконной деятельности и "восстановление безопасности в Западном полушарии".