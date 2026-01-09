Южное командование ВС США подтвердило захват танкера в Карибском море

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море в ходе операции, которая прошла без происшествий, говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.
"Наши объединённые межведомственные силы вновь направили чёткий сигнал: для преступников не существует безопасного убежища", — заявили в командовании.
Согласно сообщению, операция была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford и "без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море".
В командовании подчеркнули, что операция была обеспечена силами ударной группы ВМС США, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale, и прошла в рамках операции "Южное копье", направленной на пресечение незаконной деятельности и "восстановление безопасности в Западном полушарии".
