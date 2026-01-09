Рейтинг@Mail.ru
Южное командование ВС США подтвердило захват танкера в Карибском море
17:11 09.01.2026 (обновлено: 20:59 09.01.2026)
Южное командование ВС США подтвердило захват танкера в Карибском море
в мире, карибское море, вооруженные силы сша, сша, ford motor
В мире, Карибское море, Вооруженные силы США, США, Ford Motor
Южное командование ВС США подтвердило захват танкера в Карибском море

Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море

© U.S. Southern CommandМорпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео
Морпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Морпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море в ходе операции, которая прошла без происшествий, говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.
"Наши объединённые межведомственные силы вновь направили чёткий сигнал: для преступников не существует безопасного убежища", — заявили в командовании.
Согласно сообщению, операция была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford и "без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море".
В командовании подчеркнули, что операция была обеспечена силами ударной группы ВМС США, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale, и прошла в рамках операции "Южное копье", направленной на пресечение незаконной деятельности и "восстановление безопасности в Западном полушарии".
Морпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Береговая охрана США поднялась на танкер Olina
