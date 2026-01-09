Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана США поднялась на танкер Olina - РИА Новости, 09.01.2026
16:10 09.01.2026 (обновлено: 17:37 09.01.2026)
Береговая охрана США поднялась на танкер Olina
Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Береговая охрана США поднялась на танкер Olina

WSJ: Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina

© U.S. Southern CommandМорпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео
Морпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© U.S. Southern Command
Морпехи США высадились на танкер Olina в Карибском море. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
"В пятницу утром Береговая охрана США поднялась на пятый танкер. <...> Целью стала Olina", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердило Южное командование ВС США. Задержание судна произошло при координации с Министерством внутренней безопасности страны в рамках операции "Южное копье", направленной на пресечение "незаконной деятельности и восстановление безопасности в Западном полушарии".
Уточняется, что морские пехотинцы и моряки высадились на танкер с борта авианосца USS Gerald R. Ford. Все прошло "без инцидентов" и при содействии сил ударной группы ВМС, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.
Чуть ранее агентство Reuters сообщило, что речь идет о судне, находящемся у берегов Тринидада и Тобаго. Как уточнил СМИ неназванный источник, оно шло из Венесуэлы. По данным сайта Vesselfinder, против этого танкера действуют ограничительные меры США, ЕС и Великобритании.
Танкер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море
8 января, 16:04
В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией и предупредил о полной блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в латиноамериканскую страну и из нее.
Так, 7 января американские военные высадились на борт судна "Маринера", которое получило временное разрешение на плавание под российским флагом. Европейское командование ВС США утверждает, что причиной стало нарушение санкций.
США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Военные США захватили танкер Sophia в Карибском море
7 января, 17:25
В МИД России назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности судна и его мирном статусе.
После обращения Москвы американцы освободили двух россиян из состава экипажа. Сейчас идет практическая проработка вопросов для их скорейшего возвращения на родину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
