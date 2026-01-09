Береговая охрана США поднялась на танкер Olina

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina, пишет газета Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

"В пятницу утром Береговая охрана США поднялась на пятый танкер. <...> Целью стала Olina", — говорится в публикации.

Эту информацию подтвердило Южное командование ВС США. Задержание судна произошло при координации с Министерством внутренней безопасности страны в рамках операции "Южное копье", направленной на пресечение "незаконной деятельности и восстановление безопасности в Западном полушарии".

Уточняется, что морские пехотинцы и моряки высадились на танкер с борта авианосца USS Gerald R. Ford. Все прошло "без инцидентов" и при содействии сил ударной группы ВМС, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

сайта Vesselfinder , против этого танкера действуют ограничительные меры США, ЕС и Великобритании. Чуть ранее агентство Reuters сообщило, что речь идет о судне, находящемся у берегов Тринидада и Тобаго . Как уточнил СМИ неназванный источник, оно шло из Венесуэлы. По данным, против этого танкера действуют ограничительные меры США, ЕС и Великобритании.

В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией и предупредил о полной блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в латиноамериканскую страну и из нее.

Так, 7 января американские военные высадились на борт судна "Маринера", которое получило временное разрешение на плавание под российским флагом. Европейское командование ВС США утверждает, что причиной стало нарушение санкций.

В МИД России назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности судна и его мирном статусе.