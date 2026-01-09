https://ria.ru/20260109/svo-2067040131.html
Жители Белгородской области были ранены при атаке дрона на автобус
Жители Белгородской области были ранены при атаке дрона на автобус - РИА Новости, 09.01.2026
Жители Белгородской области были ранены при атаке дрона на автобус
Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия в районе хутора Григорьевка в Волоконовском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:24:00+03:00
2026-01-09T20:24:00+03:00
2026-01-09T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062432100_0:2:3633:2046_1920x0_80_0_0_8873aa3b8abac7f76de27b3d14fc8a09.jpg
https://ria.ru/20260109/vsu-2067012927.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Россия
Жители Белгородской области были ранены при атаке дрона на автобус
Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения при атаке дрона на автобус
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия в районе хутора Григорьевка в Волоконовском округе, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения", — написал он на платформе MAX.
Пострадавшим оказали помощь в районной больнице, они продолжат лечение в Валуйской ЦРБ. В этом и еще пяти муниципалитетах повреждения получили гражданские объекты.
— В поселке Алексеевка Волоконовского округа ударом дрона в частном доме перебило газовую трубу, выбиты окна и посечены ворота, поврежден автомобиль.
— В Белгороде
при детонации БПЛА осколками посечена машина, а в селе Ясные Зори — крыша многоквартирного дома.
— В Краснояружском селе Илек-Пеньковка FPV-дрон повредил кровлю соцобъекта.
— В Шебекино
FPV-дрон пробил крышу хозпостройки, еще один — уничтожил грузовик, третий — повредил машину на парковке. В селах Новая Таволжанка и Белянка БПЛА повредил заборы трех частных домовладений, в одном из домов выбило стекла. При детонации пострадали два автомобиля.
— В Грайвороне FPV-дрон повредил машину, пробил кровлю и выбил окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол повреждена квартира в жилом доме.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.