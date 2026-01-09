Жители Белгородской области были ранены при атаке дрона на автобус

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия в районе хутора Григорьевка в Волоконовском округе, Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия в районе хутора Григорьевка в Волоконовском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения", — написал он на платформе MAX.

Пострадавшим оказали помощь в районной больнице, они продолжат лечение в Валуйской ЦРБ. В этом и еще пяти муниципалитетах повреждения получили гражданские объекты.

— В поселке Алексеевка Волоконовского округа ударом дрона в частном доме перебило газовую трубу, выбиты окна и посечены ворота, поврежден автомобиль.

— В Белгороде при детонации БПЛА осколками посечена машина, а в селе Ясные Зори — крыша многоквартирного дома.

— В Краснояружском селе Илек-Пеньковка FPV-дрон повредил кровлю соцобъекта.

— В Шебекино FPV-дрон пробил крышу хозпостройки, еще один — уничтожил грузовик, третий — повредил машину на парковке. В селах Новая Таволжанка и Белянка БПЛА повредил заборы трех частных домовладений, в одном из домов выбило стекла. При детонации пострадали два автомобиля.

— В Грайвороне FPV-дрон повредил машину, пробил кровлю и выбил окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол повреждена квартира в жилом доме.