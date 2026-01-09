Рейтинг@Mail.ru
Военный рассказал, почему боевики ВСУ боятся подъезжать к фронту - РИА Новости, 09.01.2026
16:27 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/svo-2067017027.html
Военный рассказал, почему боевики ВСУ боятся подъезжать к фронту
Военный рассказал, почему боевики ВСУ боятся подъезжать к фронту - РИА Новости, 09.01.2026
Военный рассказал, почему боевики ВСУ боятся подъезжать к фронту
ВСУ боятся подъезжать на транспорте ближе 10 километров к фронту на краснолиманском направлении из-за постоянной работы российских дронов на оптоволокне,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:27:00+03:00
2026-01-09T16:27:00+03:00
Военный рассказал, почему боевики ВСУ боятся подъезжать к фронту

РИА Новости: ВСУ боятся подъезжать ближе 10 км к фронту из-за атак дронов

Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. ВСУ боятся подъезжать на транспорте ближе 10 километров к фронту на краснолиманском направлении из-за постоянной работы российских дронов на оптоволокне, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным "Пионер".
"Основная задача - изолировать район боевых действий, обрезать противнику логистику. Убрать его пилотов БПЛА, все по возможности сразу "выносится", работаем КВНами (дроны на оптоволокне – ред.)", - сказал он.
По словам "Пионера", приоритетной целью ударов становятся пилоты тактических беспилотников типа "Мавик", тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" и расчеты ударных дронов-камикадзе. Эта тактика приносит свои плоды, отметил он.
"Мы им обрезали логистику уже, им приходится уже проходить расстояние, порядка где-то около 10 километров до переднего края. Раньше они приезжали на автомобилях, на различной технике, но с помощью огневого поражения, КВНами и так далее, мы это все выбили, они перестали ездить. Район боевых действий изолировали. Они стали ходить пешочком. Ходят они по одному, по два, по три человечка просачиваются", - рассказал "Пионер".
Однако полет дрона на оптоволокне, который многие зрители видят по кадрам новостей – сложная, коллективная работа.
"Конечно, видно по картинке – дрон полетел и всего лишь. Но чтобы вот эти занести дроны на позиции, снаряды, также те же бензин, генераторы, сами вот эти катушки, которые, хочу подчеркнуть, нужно очень бережно туда доставлять. Поэтому если его стряхнут, он просто выйдет из строя. Поэтому это коллективная такая работа. И вот общими усилиями мы вот эту работу проводим и выполняем поставленные задачи", - рассказал боец с позывным "Гром".
Он отметил, что ВСУ охотятся на российские группы снабжения. Иногда выставляются засады из дронов - так называемых "ждунов". Они стоят на дорогах и тропах, ожидая транспорта или пехотинца с грузом. Чтобы обезопасить этот "коридор жизни", ВС РФ выставляют посты воздушной разведки для сбития вражеских "камикадзе", посты радиоэлектронной борьбы, подразделения снабжения постоянно находятся на связи. По словам "Грома", только такие действия ведут к результату.
