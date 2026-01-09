Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 09.01.2026 (обновлено: 12:59 09.01.2026)
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за неделю потеряли до 325 военных и пять боевых бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2026
2026
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли 325 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 325 военных и пять боевых бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 75 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
