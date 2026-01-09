https://ria.ru/20260109/svo-2066992287.html
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за неделю потеряли до 325 военных и пять боевых бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:57:00+03:00
2026-01-09T12:57:00+03:00
2026-01-09T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
Новости
